Spijkerbroekenwinkel Score is failliet, gevolgen voor filiaal in Herestraat nog onbekend

Foto via Google Maps - Streetview

De rechtbank in Zutphen heeft vrijdagmiddag het faillissement uitgesproken van kledingwinkelketen Score. Eén van de vijftig winkels van de kledingzaak, die zich voornamelijk op spijkerbroeken richt, zit in de Herestraat.

Naast Score valt ook spijkerbroekenmerk Chasin onder het faillissement. De winkelketen van Score heeft in totaal vijftig filialen in heel Nederland en voorziet mensen van werk. Wat er met de winkels gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Insiders noemen het faillissement opvallend. Begin dit jaar noemde directeur Frank Huisman zijn bedrijf nog ‘gehard’ door de coronacrisis en verwachtte voor dit jaar een explosieve groei, met een omzet van zo’n honderd miljoen euro.

Een curator ontfermt zich nu over het bedrijf en zal bezien of een doorstart mogelijk is.