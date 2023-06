Speeltuincentrale zoekt vrijwilligers voor festivals in zomervakantie

Foto: Speeltuincentrale.

De Speeltuincentrale zoekt naar jongeren tussen de 14 en 25 jaar die willen helpen met het begeleiden en organiseren van kinderactiviteiten in de zomervakantie.

De vrijwilligers gaan niet alleen voetballen, koken of knutselen met kinderen tussen de 6 en 12 jaar tijdens de activiteiten in elf speeltuinen in de gemeente, maar denken in teamverband ook mee met het programma van de Speelfestivals en het uitvoeren van de dagprogramma’s.

De vrijwilligers, die de Speeltuincentrale ‘Speelambassadeurs’ noemt, worden begeleid door professionals. Er is ook een vrijwilligersvergoeding en de mogelijkheid om de uren in te zetten als maatschappelijke stage of om studiepunten te verdienen in een vrije ruimte. De festivals vinden plaats over zes weken in de zomervakantie (24 juli – 1 september). ‘Speelambassadeurs’ moeten minimaal één week en maximaal vier weken aanwezig zijn. De tijden zijn vaak ongeveer van 11:00 tot 17:00.

Mensen die mee willen helpen, kunnen zich direct aanmelden via dit aanmeldingsformulier. Voor meer informatie kunnen potentiële begeleiders een mail (speelambassadeurs@speeltuinengroningen.nl) of een DM sturen naar Instagram-pagina van de Speentuincentrale Groningen.