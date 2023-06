“Speeltuin constant blijven vernieuwen is de sleutel om kinderen achter de schermpjes vandaan te krijgen”

Foto: ingezonden

Eén op de zes kinderen in Nederland speelt nooit buiten. Stichting Jantje Beton maakt zich ernstig zorgen en stuurde eerder dit jaar al een brandbrief om de situatie onder de aandacht te brengen. In Groningen ligt wellicht de sleutel tot een oplossing.

“Het is in onze speeltuin eigenlijk nooit rustig”, vertelt Leendert van der Laan van de Van Ostade Stichting. De stichting beheert een grote speeltuin aan de Jacob van Ruysdaelstraat. “We zeggen wel eens, het gras heeft bij ons niet de kans om te groeien. Onze speeltuin is de meest intensief gebruikte speeltuin van de gemeente. Dus als je het hebt over het landelijke geluid, dat steeds minder kinderen in een speeltuin zijn te vinden, dan herkennen wij ons als stichting niet in dat beeld.”

“Ideale locatie”

Toch erkent Van der Laan wel de zorgen: “Ik denk dat wij heel veel geluk hebben. We zitten op een prachtige plek. Aan de linkerkant staat een grote basisschool waar honderden leerlingen naar school gaan. Rechts bevindt zich een grote dagopvanglocatie. De vakanties en de weekenden zijn de meest rustige perioden. Hoewel we in de weekenden de mogelijkheid bieden om onze accommodatie te verhuren, zodat er verjaardagsfeestjes gehouden kunnen worden. De inkomsten die we hiermee ophalen gebruiken we om onze speeltuin te vernieuwen.”

“Je wilt kinderen uitdagen”

En daar ligt volgens Van der Laan ook de sleutel tot het succes: “Op dit moment zijn we druk bezig om een uitbreiding te realiseren. Een uitbreiding die 110.000 euro gaat kosten. Een deel wordt betaald door de basisschool die een sponsorloop heeft gehouden, maar ook de gemeente, de dagopvang, de Speeltuincentrale, Jantje Beton en onze stichting betalen mee. De certificering is bijna rond, en binnenkort kunnen de werkzaamheden beginnen. Wat we willen is dat we constant uitdaging aan willen bieden. De speeltuin wordt bijvoorbeeld uitgebreid met een toren van acht meter hoog met een separate glijbaan. Maar ook kan er straks volop geklauterd worden. Je wilt de kinderen echt wat leuks en wat nieuws bieden. Je wilt ze uitdagen. Onlangs zijn er mooie schaak- en damtafels geplaatst die al intensief gebruikt worden.”

“Achter een scherm worden kinderen niet vies”

En daar stopt het volgens Van der Laan niet: “Het zijn niet alleen kinderen die naar de speeltuin komen. Ook de ouders of opa’s en oma’s. Er ontstaat een ontmoetingsplek, die belangrijk is voor de sociale cohesie in de wijk. En we zijn ook heel blij dat we over veel vrijwilligers kunnen beschikken.” Maar is dit ook daadwerkelijk de oplossing. “Je hebt het over een probleem, en problemen hebben vaak meerdere oorzaken. Als je kinderen naar een speeltuin laat gaan, dan kunnen ze vies worden, of ze kunnen zich bezeren. Daarmee zeg ik niet dat een speeltuin onveilig is, maar als je de kinderen binnen zet, achter een scherm, dan weet je zeker dat er niks mis gaat. Dat er minder kinderen buiten spelen heeft ook met gedrag te maken.”

Burgemeesters bezoeken speeltuin

Komende woensdag vindt de zestiende editie van de Buitenspeeldag plaats. Daarbij is er een belangrijke rol weggelegd voor de speeltuin aan de Jacob van Ruysdaelstraat. “Eerder dit jaar is er door Jantje Beton een brandbrief gestuurd om het buitenspelen onder de aandacht te brengen. Deze week vindt in Groningen het VNG-congres plaats. Daarbij zijn heel veel burgemeesters aanwezig. Het onderwerp staat bij dit congres op de agenda, en woensdag stappen heel veel van die burgemeesters op de fiets om een bezoek te brengen aan onze speeltuin. Er is gekeken welke speeltuin geografisch het dichtst bij het VNG-congres ligt, en dat blijken wij te zijn. Dat is natuurlijk super leuk.”

Nationale Buitenspeeldag

Volgens Van der Laan is het de bedoeling dat de burgemeesters van bijvoorbeeld gemeenten als Gouda en Arnhem met de kinderen in gesprek gaan. “Ik vind het wel belangrijk om te benoemen dat de Buitenspeeldag landelijk gehouden wordt. In heel veel speeltuinen, ook in Groningen, vinden allerlei leuke en mooie activiteiten plaats, om het buitenspelen in het zonnetje te zetten. Dus het is woensdag zeker de moeite waard om een speeltuin bij jou in de buurt te bezoeken.”