Speel- en ontmoetingsplek Peizerbocht brengt bewoners, studenten en Stadspark-bezoekers samen

Wethouder Eelco Eikenaar (SP) (r) onthult samen met één van de jongste bewoners het kunstwerk. Foto: Jorien Bakker

Wethouder Eelco Eikenaar (SP) heeft zaterdagmiddag speel- en ontmoetingsplek Peizerbocht geopend. Aan de locatie is tien jaar gewerkt.

“Het is hier super gezellig”, vertelt Jorien Bakker van het Buurtcomité Peizerbocht. “Onze buurtburgemeester heeft bij de opening een toespraak gehouden. Daarna heeft één van de jongste bewoners samen met de wethouder een kunstwerk onthuld. Die onthulling was voor veel aanwezigen ook een grote verrassing.” Het kunstwerk is in 1967 gemaakt door Ad Molendijk voor de manifestatie ‘Beeld on route’. Het comité had behoefte aan een voorwerp dat de afronding van de werkzaamheden markeert, maar ook verbinding en ontmoeting symboliseert. Het kunstwerk van Molendijk werd aangetroffen in een opslag van de gemeente.

“Mooie smeltkroes”

Bakker: “Ruim tien jaar geleden was dit gewoon een grasveldje. Er werd wel eens gevoetbald, maar dat was het. De afgelopen tien jaar is het stapje voor stapje verder uitgebreid. Er is een speeltuin gekomen, er is een kabelbaan aangelegd, er kan jeu-de-boules worden gespeeld en onlangs is er een tafeltennistafel geplaatst. En waar we heel blij mee zijn, is dat het een ontmoetingsplek is geworden. Bewoners komen hier, maar ook de studenten die even verderop in de containers aan de Peizerweg wonen komen hier. En mensen die het Stadspark bezoeken. Je kunt spreken van een mooie smeltkroes.”

Rodeostier

Het openingsfeestje zal ook zaterdagavond nog voortduren. “Na de toespraken en de onthulling zijn we petanque gaan spelen. Het is nu aan het eind van de middag, en we zitten in de laatste ronden van dit spel. Petanque lijkt op jeu-de-boules. Bij petanque is het de bedoeling dat metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje geworpen worden. Bij het openingsfeest hebben we gekozen voor het thema country. Zo is er countrymuziek, maar hebben we hier ook een rodeostier staan. Straks hebben we een gezellige barbecue.”

De speel- en ontmoetingsplek is gerealiseerd in samenwerking met de gemeente en provincie Groningen, de Speeltuincentrale en verschillende andere partijen en sponsoren.