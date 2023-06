SP en Student&Stad willen betaalbare kop koffie in Forum

Foto: Rick van der Velde

Voor weinig geld koffie of thee drinken. Als het aan de raadsfracties van SP en Student&Stad ligt, moet dat (weer) kunnen in het Forum Groningen.

De twee partijen gaan woensdag aandringen bij het gemeentebestuur op het beschikbaar stellen van warme dranken tegen een betaalbare prijs in de ‘huiskamer’ van de stad. De voorziening moet in ere worden hersteld, zo stellen de twee fracties, nadat deze tijdens de coronacrisis verdween uit het Forum. De partijen zijn bang dat het ontbreken ervan de toegankelijkheid van het Forum belemmert.

“Met voorzieningen zoals de VVV en de bibliotheek is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen er op hun plek zijn”, stelt SP-raadslid Hans de Waard namens de twee partijen. “Maar we hebben gehoord dat het Forum niet voor iedereen even toegankelijk is. Bij een hoorzitting over wijkvernieuwing vertelde iemand dat hij goedkope koffie en thee erg mist bij het Groninger Forum. In bibliotheken of andere wijkcentra kan men namelijk voor weinig geld koffie of thee drinken. Bij het Groninger Forum kon dat ook, maar dat is sinds de uitbraak van corona niet meer het geval.”