SodM wil Groningenveld in oktober helemaal sluiten

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Geen dichte kraan, maar een verdwenen kraan op 1 oktober. Dat is het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen over het besluit van het kabinet om een aantal gasputten in Groningen nog een jaar achter de hand te houden.

Volgens de toezichthouder op de mijnbouw is de hand van het kabinet op de gaskraan niet meer gepast, omdat de versterkingsopgave ver achter loopt en een goede schade-afhandeling te lang op zich wachten. De mogelijke inzet van het Groningen-gasveld bij koude winters zorgt volgens het SodM alleen maar voor meer onzekerheid in de energiecrisis.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief maakte vorige week vrijdag bekend dat de kranen van het Groningenveld over drie maanden dicht gaan, maar dat de gasinstallaties in het Groningenveld niet meteen worden afgebroken. Dat gebeurt pas vanaf oktober volgend jaar.