Snelheidsdisplays geïnstalleerd in Beijum: “Onrust over te hard rijden is wat weggezakt”

Foto: Rieks Oijnhausen

In de wijk Beijum zijn deze week op twee verschillende plekken snelheidsdisplays opgehangen. In de wijk is men blij met de displays.

“Ze zijn opgehangen bij het Gezondheidscentrum in de wijk en bij de Dom Helder Camaraschool”, vertelt Johan Fehrmann van de website Beijumnieuws. “Maar het zijn niet de eerste displays. Op 18 april zijn er twee geplaatst op de Fossemaheerd, nabij het kruispunt Beijum-Zuid en op de Amkemaheerd. De laatste was al vrij snel gemold, en die op de Fossemaheerd, dat was een slechte locatie. Je moet wel heel erg Max Verstappen zijn wil je op dat stuk 60 kilometer per uur halen.”

Wijkring Beijum

Op de wijkring, die bestaat uit de Amkemaheerd en de Emingaheerd, spelen al vele jaren verkeersproblemen. In 2001 werd besloten om van de wijkring een voorrangsweg te maken. In de jaren daarvoor had rechts voorrang. In september 2001 ging het in de nieuwe situatie gelijk mis. Een automobilist vloog op de Amkemaheerd met hoge snelheid uit de bocht en belandde op de kop in de sloot. Buurtbewoners en hulpverleners haalden de twee slachtoffers, een 23- en een 26-jarige man, uit de auto. De 23-jarige overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. Volgens buurtbewoners houden de meeste mensen zich vandaag de dag keurig aan de snelheid, maar zijn er zo nu en dan excessen. In februari van dit jaar kwam een 75-jarige fietser om het leven bij een verkeersongeluk op de Emingaheerd.

Tekst gaat verder onder de foto:





Wanneer je je houdt aan de snelheid krijg je een groen duimpje te zien. Foto: Rieks Oijnhausen

Johan Fehrmann: “Hachelijke situatie”

Fehrmann: “Na het ongeluk in februari was het hier het gesprek van de dag. Er waren zorgen in de wijk. Nu, drie maanden later, zie je dat die zorgen aan het wegebben zijn. De zomervakantie staat voor de deur, het is mooi weer, en de kinderen kunnen de weken tot de vakantie aftellen.” Maar dat betekent niet dat de problemen ook weg zijn. “Nog niet zo lang geleden was ik getuige van een hachelijke situatie. Iemand op een brommertje scheurde door de wijk, waarbij deze zichzelf en andere weggebruikers in gevaar bracht door zonder overzicht over een doorgetrokken streep in te halen. Dat ging allemaal maar net goed.”

“Gashandel opengooien”

En er worden meer situaties gezien: “De meeste Beijummers houden zich keurig aan de regels. Op de displays krijg je dan een groen duimpje te zien. Maar het is natuurlijk ook wel interessant om te kijken wat er gebeurt als je de snelheidslimiet overtreedt. En daarnaast zie je deze periode het typische zomergedrag. Mannen die de gashandels vol open gooien, ego-gedrag vertonen, om indruk te maken op medebewoners. Dus als je mij vraagt of de wijkring geen racebaan meer is, dan moet ik ontkennend antwoorden. Maar de zorgen zijn grotendeels weggeëbd. De zomer staat voor de deur, en daar is men mee bezig. Maar het probleem is niet weg.”

Verslaggever Sientje van Schie maakte in maart een reportage over het onderwerp: