Skatepark Stadspark al volop in gebruik: “Mensen hebben werk of school ervoor opgezegd”

Toen de hekken om het nieuwe skatepark in het Stadspark werden weggehaald, stroomde de baan vol met skaters. Hoewel het gloednieuwe skatepark volgende week vrijdag pas officieel geopend wordt, konden de skaters niet wachten.

“Vorige week donderdag was wel echt feestelijk,” vertelt Hobbe Hollands van Rollend Groningen. Dat is de organisatie die iets meer dan vier jaar geleden bij de gemeente aan de bel trok. De skateparken in de stad waren volgens de skaters te klein en in slechte staat. Na een flinke lobby en een goede samenwerking met de gemeente is er dan nu een volwaardig skatepark in het Stadspark. En daar zijn de skaters blij mee: “Bijna de helft van de mensen die ik vorige week trof hebben school of werk opgezegd en gezegd: sorry, ik kom niet! Dit is echt uniek en we zijn echt superblij.”

“Ik ben hier nu voor de tweede keer, maar het is echt superfijn,” vertelt skateboarder Lucy. “Ik ging altijd naar een skatepark in Helpman. Daar kon je een beetje heen en weer en eromheen skaten. Hier is het veel groter. Dit is echt een nieuwe hotspot in Groningen.”

Op vrijdag 23 juni wordt het skatepark officieel geopend door sportwethouder Inge Jongman.