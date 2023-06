Skatepark in het Stadspark officieel in gebruik genomen

Foto: Rieks Oijnhausen

Toen de hekken om het nieuwe skatepark in het Stadspark begin deze maand werden weggehaald, stroomde de baan vol met skaters. Maar vrijdagmiddag was het ‘echt’ zover: wethouder Inge Jongman opende het nieuwe skatepark in het Stadspark.

Na de officiële opening lieten skaters van SkateOn en het Colosseum zien wat ze kunnen op de nieuwe baan, met als afsluiting een prijsuitreiking voor de ‘skater of the day’.

“De urban sports zijn in opkomst en erg populair onder jongeren”, vertelt sportwethouder Jongman na de opening. “We voorzien met deze baan in een grote behoefte, want in je eigen stad los gaan en evenementen organiseren is toch het mooiste wat er is.”

Het skatepark is een initiatief van Rollend Groningen en de gemeente. Rollend Groningen trok iets meer dan vier jaar geleden bij de gemeente aan de bel, omdat de skateparken in de stad te klein en in slechte staat waren. Na een flinke lobby en een goede samenwerking met de gemeente is er dan nu een volwaardig skatepark in het Stadspark, gebouwd door SkateOn.

Het skatepark is nu al zo’n negenhonderd vierkante meter groot en daarmee het grootste skatepark binnen de gemeente. Maar het park wordt in de toekomst misschien nog groter, als duidelijk is hoe het verkeersplan in het Stadspark er uit komt te zien. Ook is de financiering nog niet rond.

OOG bracht vorige week al een bezoek aan het nieuwe skatepark en sprak met Hobbe Hollands van Rollend Groningen, één van de aanjagers achter de bouw van de nieuwe baan in het Stadspark:

