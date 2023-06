Seizoen Donar voorbij ondanks winst op Limburg United

Het seizoen is voorbij voor Donar. De Groninger basketballers wonnen zaterdagavond in eigen huis weliswaar van Hubo Limburg United, maar het was niet genoeg: 97-88.

Donar moest een achterstand van 20 punten goedmaken, na de 87-67 nederlaag in Hasselt in België van afgelopen donderdag. Het begin was veelbelovend: bijna alles lukte en na 2 minuten was het al 12-0. De grootste voorsprong was bij 24-7. Daarna kwamen de Belgen terug, tot 31-19 aan het eind van het kwart. In het tweede kwart bleef Limburg United maar driepunters raken, waardoor de ploeg al een keer op voorsprong kwam. Bij rust was het 49-48.

Kort na rust stond Donar ook nog even achter, maar daarna nam Donar een kleine voorsprong die standhield tot het eind van het derde kwart: 72-66. Binnen 2 minuten in het laatste kwart werd het 78-66 en ging het publiek, dat niet bepaald massaal aanwezig was, nog eens luidruchtig achter de ploeg staan, want er was nog een kans om het seizoen te rekken. Helaas voor Donar kwamen de Belgen toch weer dichterbij, waardoor het seizoen toch zaterdag eindigde. Onder een luid applaus gingen de spelers van het veld af.

Topscorers bij Donar waren Clay Mounce met 26 punten, Viktor Gaddefors met 24 punten, Sanders Hollanders met 11 punten en Willem Brandwijk met 10 punten. Bij Hubo Limburg United was Jonas Delalieux topscorer met 28 punten.

Uiteindelijk is het seizoen voor Donar geëindigd zonder prijzen. De club kan zich nu gaan richten op het volgende seizoen.