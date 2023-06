Scooterrijder aangehouden na aanrijding in Haren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een scooterrijder aangehouden op de Emmalaan in Haren. De scooterrijder was betrokken bij een verkeersongeluk. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Rond 01.45 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een verkeersongeluk. “Op de rotonde Emmalaan is een scooterrijder in botsing gekomen met een personenauto”, vertelt Ten Cate. “De bestuurder van de scooter kwam hierbij ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanceverpleegkundigen hebben de scooterrijder gecontroleerd, maar deze bleek niet gewond te zijn geraakt.”

De bestuurder werd ook onderworpen aan een alcohol- en drugstest. “Die test pakte positief uit, waarop de scooterrijder is aangehouden. Hij is vervolgens overgebracht naar het politiebureau.” De politie doet verder onderzoek in de zaak.