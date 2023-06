Schrijver Anjet Daanje wint Constantijn Huygens-prijs

Foto Henk Veenstra

Onlangs won ze al de Libris Literatuur Prijs 2023 en nu krijgt schrijver Anjet Daanje uit Groningen ook de Constantijn Huygens-prijs. Daarmee treedt ze in de voetsporen van Harry Mulisch en Annie M.G. Schmidt, die de prijs al eerder wonnen.

De jury van de Constantijn Huygens-prijs laat weten dat Daanje de afgelopen dertig jaar heeft gebouwd aan een literair universum dat wat betreft spanwijdte en verteldrift zijn gelijke niet kent. Er wordt gesproken over een eigenzinnig oeuvre met een overweldigende kracht. Daanje begon haar carrière in 1993 en schreef de afgelopen decennia romans, verhalenbundels en scenario’s. In 2020 raakte ze bekend bij het grote publiek met het boek ‘De herinnerde soldaat’. Vorig jaar verscheen de roman ‘Het lied van de ooievaar en dromedaris’. Van dit boek zijn inmiddels tienduizenden exemplaren verkocht.

De Constantijn Huygens-prijs is een oeuvreprijs die sinds 1947 jaarlijks wordt uitgereikt. Er is een bedrag van 12.000 euro aan de prijs verbonden. Daanja krijgt de prijs uitgereikt op 21 januari.