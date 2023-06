Scholtenmonument in Stadspark weer compleet, inclusief fontein

Foto: Joris van Tweel

In het Stadspark is kort geleden de fontein bij het Scholtenmonument aangezet. Daarmee is de restauratie van het monument afgerond, na de aanrijding door een automobilist in 2020.

Sinds de aanrijding werd het gedenkteken lang door hekken aan het oog onttrokken. Die hekken zijn al enige tijd weg. Maar de restauratie was nog niet helemaal klaar, omdat de fontein nog hersteld moest worden. Deze fontein was aanwezig in het originele monument, maar werd enkele tientallen jaren na de plaatsing in 1931 vervangen door de bloembak.

Het monument werd in september 2020 aangereden door een automobilist. Bij het ongeluk kwam de bestuurder om het leven en raakte het monument zwaar beschadigd. Na onderzoek besloot de gemeente Groningen het monument niet helemaal te herstellen zoals het was voor de aanrijding, maar om het terug te brengen in de oorspronkelijke staat.

Dat project duurde langer dan gepland. De restauratie van de twee beelden liep vertraging op door rugproblemen bij beeldhouwer Serge van Druten. Collega Koen van Velzen maakte de beelden vervolgens af en vorig jaar oktober werden ze geplaatst. Naast een paar laatste puntjes op de i was het alleen nog de fontein die het monument compleet moest maken. Nu deze ook klaar is, is het monument echt af.

Het monument werd in 1931 in het Stadspark geplaatst, ter nagedachtenis aan de aardappelmeelfabrikant Jan Evert Scholten (1849- 1918). Het gedenkteken aan Scholten staat in het park, omdat Scholten nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de groene long voor de stad.