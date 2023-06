Samenwerking tussen Huis voor de Sport en Menzis moet alle Groningers in beweging krijgen

Het bekrachtigen van de samenwerking. Foto: Menzis

Alle Groningers in beweging krijgen. Dat is het doel van Huis voor de Sport Groningen en zorgverzekeraar Menzis. In plaats van afzonderlijk aan dit doel te werken, heeft men sinds woensdag de krachten gebundeld.

De handtekening van het partnerschap werd woensdag gezet in wijkcentrum Bij van Houten in de Oosterparkwijk, waar op dat moment de senioren beweeggroep actief was. Marc Collast van Menzis: “Als zorgverzekeraar hebben we als doel om mensen in beweging te laten komen, want bewegen is leuk, het is gezond en het versterkt de leefkracht. Door samen te werken met het Huis voor de Sport kunnen we ervoor zorgen dat inwoners uit de regio op een laagdrempelige manier meer kunnen bewegen, en ook in contact kunnen komen met elkaar.”

Huis voor de Sport werkte al samen met verschillende organisaties die bewegen en een gezonde leeftijl als doel hebben. De samenwerking met de zorgverzekeraar gaat zich met name richten op valpreventie, de Gecombineerde Leefstijl Interventie, OldStars en de Nationale Diabetes Challenge. “Door samen te werken met Menzis kunnen we onze krachten nog meer bundelen, en maken we ons, met inzet van sport en bewegen, nog sterker voor het gemeenschappelijke doel, namelijk gezonde Groningers”, aldus Karin Zwart van het Huis voor de Sport.