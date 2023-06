RWS: ‘Vanaf maandag archeologisch onderzoek bij Gerrit Krolbrug; geen gevolgen voor planning’

Impressie via Bosch Slabbers Architecten

Een onderzoeksbureau gaat komende maandag beginnen met twee weken aan archeologische onderzoek bij de Gerrit Krolbrug. Op vijf plekken aan de Ommelandzijde van de brug gaan archeologen op zoek archeologisch interessante vondsten. Volgens Rijkswaterstaat heeft het onderzoek geen gevolgen voor de planning voor de bouw van een nieuwe overspanning van het Van Starkenborghkanaal.

Eind vorig jaar werden er ook al opgravingen gedaan bij de brug, waaruit blijkt dat de brug bij een wierde uit de Romeinse tijd ligt. De archeologen van onderzoeksbureau RAAP willen nu uitzoeken of en hoeveel bebouwing er heeft gestaan en wat daar nog van is terug te vinden.

Voor het onderzoek gaat een graafmachine op vijf locaties aan de Ommelandzijde van de brug aan de slag,onder begeleiding van archeologen. In de herfst moet duidelijk worden wat er allemaal gevonden is.

Volgens Rijkswaterstaat heeft het onderzoek, waar het publiek van een afstandje naar mag kijken, geen gevolgen voor de planning van de nieuwbouw Gerrit Krolbrug. “Er wordt voor gekozen om het onderzoek voorafgaand aan de realisatie uit te voeren zodat er zo min mogelijk verstoringen tijdens de uitvoering optreden”, aldus Rijkswaterstaat.

De bouw van een nieuwe Gerrit Krolbrug is helaas al eerder verstoord. De streefdatum voor ingebruikname van de nieuwe Gerrit Krolbrug verschoof eind mei van 2026 naar uiterlijk 2029. Ook de bouw van een tijdelijke overspanning voor fietsers en voetgangers heeft inmiddels een jaar vertraging opgelopen, omdat de grond onder de twee eerder geplande hellingbanen niet sterk genoeg bleek te zijn. Volgens Rijkswaterstaat wordt naar verwachting later dit jaar de vergunningen voor de nieuwe Gerrit Krolbrug aangevraagd. Wanneer deze vergunningen zijn verleend en toestemming is gegeven tot het bouwen van de brug, wordt een aannemer gezocht om de brug te realiseren.