Rutte ziet geen reden om ontslag aan te bieden: “Hopen op herstel van vertrouwen”

Mark Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken. Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

In de Tweede Kamer vindt woensdag de tweede dag plaats van het debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning. Premier Mark Rutte (VVD) wordt daarbij stevig onder vuur genomen, maar de politicus ziet geen reden om op te stappen.

Dinsdag kwam de Kamer al aan het woord. Toen werd al duidelijk dat de oppositie de pijlen richtte op de premier. Onder andere GroenLinks en de SP vroegen aan Rutte waarom hij niet aftreedt. Woensdag geeft Rutte toe dat er sprake is van een brevet van onvermogen. “De excuses die we eerder hebben gedaan, komen uit onze tenen. Dat er hier op de publieke tribune veel mensen uit Groningen aanwezig zijn, dat vind ik verschrikkelijk. Dat is een brevet van onvermogen voor ons als politiek.”

“Ik wil onderdeel zijn van de weg voorwaarts”

Toch ziet Rutte geen redenen om het ontslag aan te bieden. “Mijn absolute overtuiging is dat ik onderdeel wil zijn van de weg voorwaarts. Ik hoop dat er op termijn enige sprake zal zijn van herstel en vertrouwen.” Rutte geeft ook toe dat hij eerder in had kunnen grijpen. Daarmee doelt hij op bijvoorbeeld de schadeafhandeling. Want ondanks eerdere beloftes komt dit maar moeilijk op gang.

“Stijging gaswinning niet bewust veroorzaakt door kabinet”

Het debat gaat ook vooral over de aardbeving bij Huizinge in 2012. Want ondanks die zware beving ging de gaswinning niet omlaag, maar steeg deze juist. Terwijl op dat moment op de burelen van het ministerie duidelijk was dat de gaswinning prima naar beneden had gekund, zonder dat dit zou leiden tot problemen. “De stijging van de gaswinning werd niet bewust veroorzaakt door het kabinet”, laat Rutte weten. Volgens hem was dit het gevolg van afspraken over de levering die al gesloten waren. “Toen we daar achter kwamen, was het kwaad al geschied.” Wel denkt hij dat met andere informatie er waarschijnlijke andere besluiten zouden zijn genomen.

ChristenUnie kritisch

Oppositiepartijen lieten duidelijk weten niet blij te zijn met deze uitleg omdat toen al bekend was dat de gaswinning wel naar beneden had gekund. Ook de ChristenUnie laat zich op dat punt kritisch uit. Mirjam Bikker: “Het inzicht om de gaswinning af te bouwen was er wel, maar het tegenovergestelde gebeurde. Zoiets had never nooit mogen gebeuren.”