RUG opent House of Connections in voormalig V&D pand

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opent een nieuwe vestiging aan de Grote Markt: House of Connections.

De RUG wil van de nieuwe locatie een verzamelplek maken van vernieuwend onderwijs en onderzoek. De universiteit gaat kennis delen en samenwerken met andere bedrijven, organisaties, winkels en scholen. Ook worden er publieksactiviteiten georganiseerd. Het House of Connections vormt de thuisbasis van verschillende universiteitsonderdelen, waaronder vier zogenaamde ‘interdisciplinaire schools.’ Vier hoofdthema’s staan centraal: gezondheid, energie, duurzame ontwikkeling en digitalisering en kunstmatige intelligentie.

Volgens Floor Kuiper, programmamanager bij House of Connections, is het vooral de bedoeling dat de universiteit de verbinding aangaat met de buitenwereld. ‘We kunnen het als universiteit niet alleen. Om kennis te delen en te innoveren hebben we input van mensen en instanties nodig. De kans is groot dat iemand op straat een bepaalde vraag heeft waar wij als universiteit mee aan de slag kunnen. Die kans willen we nu aangrijpen.’

De nieuwe locatie moet ook een plek worden waar nieuwe ontwikkelingen met behulp van de wetenschap ter discussie komen te staan. ‘Is kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld een goede ontwikkeling of moeten we soms een stap terug doen?’ Het pand is niet permanent open voor publiek. ‘We willen zowel activiteiten organiseren voor genodigden als openbare evenementen’, aldus Kuiper. ‘Maar ook grote evenementen als Noorderzon en het Groningens Ontzet kunnen aanleiding zijn om gezamenlijk op te trekken.’