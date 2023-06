RUG kritisch op voorstel minister Dijkgraaf tegen ‘verengelsing’ opleidingen

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Rijksuniversiteit Groningen is kritisch over het voorstel van minister Dijkgraaf van Ondewijs om de verengelsing van bacheloropleidingen terug te dringen. Dat blijkt uit uitspraken van collegevoorzitter Jouke de Vries in de Universiteitskrant.

De Vries stelt dat taal wordt ingezet als middel om de instroom van internationale studenten te beperken. ‘In Denemarken is hetzelfde gebeurd en daar heeft men de maatregelen deels alweer teruggedraaid. We zullen gezamenlijk met alle universiteiten dringend in gesprek moeten gaan met de minister om het eens te worden over een evenwichtige reeks maatregelen.’

De minister wil dat de universiteiten vanaf medio 2025 maximaal een derde van alle vakken in een Nederlandse bachelor in een vreemde taal geven. De RUG en diverse faculteiten zijn bezorgd. Volgens de Ukrant hebben enkele faculteiten deze week hun medewerkers een brief gestuurd om hun zorgen te delen.

Bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn drie van de vier bacheloropleidingen Engelstalig, Dat zou dus probleem kunnen veroorzaken. In het Nederlandse bedrijfsleven is Engels namelijk vaak de voertaal.