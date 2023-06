Rook in cockpit dwingt straaljagerpiloot om landing te maken op Airport Eelde

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een straaljager die deelnam aan oefeningen boven de Noordzee heeft maandagavond een voorzorgslanding moeten maken op Groningen Airport Eelde. De piloot meldde aan de toren dat er rook in de cockpit hing.

De melding van een vliegtuig in problemen kwam rond 18.20 uur binnen bij de hulpdiensten waarop de luchthavenbrandweer van Eelde in actie kwam. “Boven de Noordzee vindt deze week een grote oefening plaats”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Nederland nam vanavond met twee F16’s deel, die onder de codenamen Bonzo01 en Bonzo02 meevlogen. Eén van deze straaljagers kreeg problemen. De piloot liet aan de tower weten dat er problemen waren met de brandstoftoevoer en dat er rook in de cockpit hing. Er is gevraagd om gebruik te mogen maken van een brandblusser, maar het is onbekend of dit blusmiddel ook daadwerkelijk is ingezet.”

Op Eelde volgde een succesvolle landing. “Normaal kan een straaljager landen op Leeuwarden, maar dit vliegveld is vanwege grootschalige werkzaamheden buiten gebruik. En Volkel is te ver weg. Daarom is er gekozen voor Eelde. Op dit moment staat de straaljager op het vliegveld, en is het wachten of defensie zodat zij het vliegtuig kunnen gaan bewaken. De verwachting is dat de straaljager hier voorlopig nog wel even staat.” De J-641 kwam in 1983 in dienst en maakt tegenwoordig deel uit van het 312-squadron dat gestationeerd is op Volkel.