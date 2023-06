Rondje Groningen met Titus Akkermans: ”Wist je dat de Martinitoren op de Hondsrug is gebouwd?”

Foto: Andor Heij

Groningen, een stad die zijn oorsprong vindt op het Martinikerkhof. Deze historische locatie vormt het hart van de stad en herbergt een rijke geschiedenis.

Titus Akkermans heeft een passie voor geschiedenis en het delen van zijn kennis met anderen. Als stadsgids in Groningen heeft hij de kans om mensen mee te nemen op een reis door de rijke historie van deze prachtige stad. Met zijn levendige verhalen en diepgaande kennis weet hij de luisteraars te boeien en te betrekken bij het verleden van Groningen.

Het Martinikerkhof

Het Martinikerkhof, gelegen in de binnenstad van Groningen, is een van de drie prominente pleinen die het hart van de stad vormen.‘’Groningen is een nederzetting geweest, pak een beet zo’n 500 jaar voor Christus. vertelt Titus Akkermans.’’ ‘’

Dat was toen de mensen zich voorzichtig gingen vestigen in Groningen. Dat had namelijk te maken met de hooggelegen gebieden.’’ Wat heel grappig is is dat het Martinikerkhof en daarbij ook de Martinitoren gefundeerd zijn op grondselen van de hondsrug.Dat deed men om bescherming te vinden tegen het water’’. Het eerste bewoonde huis in Groningen werd daar ook gevestigd.’’

Vandaag de dag is het een levendig en geliefd deel van Groningen. Het biedt een sfeervolle omgeving waar mensen kunnen wandelen, ontspannen en genieten van de lokale cultuur.

Het Provinciehuis

Het Provinciehuis waar Commissaris van de Koning René Paas en z’n mensen zit heeft ook een mooi verhaal. ‘’Het is niet zo’n heel oud gebouw. Want het is uit 1916 zo’n 107 jaar oud maar als je wat naar links draait tegenover Het Provinciehuis dan zie je daar aangebouwd een grijs aangebouwd pand wat de oude conciërgewoning is en dat wordt het huis met de drie Koningskoppen genoemd. Als je daar de tijd voor neemt dan zie je daar o.a. medaillons van de Joodse Koning David, Alexander de Groote en Karel de Groote, en wat zo bijzonder is aan dit pand is dat het zo’n 300 jaar op een andere plek in de Stad heeft gestaan.’’

Iedere tweede donderdag van de maand is Titus Akkermans te horen in de OOG Ochtendshow om ons mee te nemen in alles wat hij als Stadsgids