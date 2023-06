‘Roeisport Stad onder druk door faunapassage bij Van Ketwich Verschuurbrug’

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Volgens de raadsfracties van Student&Stad, D66, VVD, CDA en ChristenUnie staat de veiligheid van de Groningse roeisport serieus onder druk. De reden: een faunapassage, die vanaf begin september wordt aangelegd over het Noord Willemskanaal bij de Van Ketwich Verschuurbrug.

Bijna alle boten van roeiverenigingen Gyas en KGR de Hunze moeten hier straks onderdoor. De boten konden tot nu toe door twee doorgangen bij de brug. Maar als de faunapassage er ligt, blijft er in de praktijk nog maar één over. De roeiers kunnen dan niet meer, zoals gebruikelijk, rechts aanhouden onder de lage brug. De kans op botsingen of andere ongelukken wordt volgens de verenigingen daardoor een stuk groter, omdat tegenliggers vanuit een roeiboot vrijwel niet te zien zullen zijn.

De gemeente moet daarom met een oplossing komen om de veiligheid van de roeiers rond de brug te garanderen, zo stellen de partijen. De vijf partijen vinden daarnaast dat de gemeente heeft nagelaten om, na januari vorig jaar, in gesprek gegaan met Gyas over een alternatief ontwerp van de faunapassage. De roeiclub kwam eind 2021 met een eigen ontwerp voor de inrichting van de faunapassage, waardoor er twee doorgangen voor boten over zouden blijven. De Hunze werd volgens de partijen helemaal niet geïnformeerd of betrokken bij de plannen.

Komende woensdag stellen de vijf fracties vragen aan het gemeentebestuur over de kwestie.