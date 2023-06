Rijkswaterstaat stelt hitteprotocol in werking: “Ga goed voorbereid de weg op”

Archieffoto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt zondag ook voor de provincie Groningen. Met het protocol worden automobilisten die pech krijgen, en langs de weg stil komen te staan, sneller geholpen.

Het protocol geldt zaterdag voor een deel van Nederland, maar zondag geldt het voor het hele land. In Groningen worden zondag temperaturen van 28 tot lokaal 30 graden verwacht. Rijkswaterstaat noemt het onwenselijk als gestrande weggebruikers langdurig in de zon moeten wachten op hulp. Daarom wordt geprobeerd om een bergingsbedrijf zo snel mogelijk op de locatie te krijgen, waarna deze de weggebruikers naar bijvoorbeeld een tankstation in de buurt brengt. “Op deze locatie is schaduw aanwezig, en zijn ook water en andere voorzieningen beschikbaar”, aldus Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om ook goed voorbereid de weg op te gaan. “Neem voldoende drinkwater mee. En het is handig om een paraplu in je auto te hebben. Deze kun je als parasol gebruiken als je bij pech achter de vangrail op een bergingsbedrijf of weginspecteur moet wachten.”