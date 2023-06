Regenboogvlaggen moeten het opnieuw ontgelden in Beijum; twee vlaggen gestolen en één in brand gestoken

Regenboogvlaggen hebben het onverminderd zwaar in Beijum. In de wijk waren meerdere exemplaren afgelopen zaterdag het doelwit van vandalen en dieven.

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een groep jongeren twee regenboogvlaggen gestolen aan de Mudaheerd. Een derde exemplaar werd in brand gestoken.

De regenboogvlag heeft het al langer zwaar in Beijum. Eind februari raakte één eigenaar al drie vlaggen kwijt. In april was het opnieuw een aantal keren raak, dit keer bij een ander adres in Beijum.

De politie wil graag weten wie de daders zijn en zoekt daarom naar getuigen. De diefstallen van vrijdagnacht moeten rond 01.00 uur hebben plaatsgevonden. Wie iets heeft gezien of gehoord, of in het bezit is van relevante van camerabeelden, kan de politie bereiken via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7060.