Reddingsactie kat wordt beloond met parkeerboete: “Waarom praten we in deze samenleving niet meer met elkaar?”

Foto via Bikers 4 Animals

Bikers for Animals uit Borgsweer heeft een rare nasmaak overgehouden aan een reddingsactie van een kat in de Korrewegwijk. Men werd getrakteerd op een parkeerboete.

De kat zat al een week op het dak van een woning aan de Star Numanstraat waarbij verschillende reddingsacties niets hadden opgeleverd. Maandagavond werd een ultieme poging ondernomen. René Perdok van Bikers for Animals: “Twee medewerkers van Dierenambulance Groningen waren boven in de woning aan het werk, ik en mijn vrouw en een medewerker van een dakdekkersbedrijf stonden beneden. Op een gegeven moment reed er een Handhavingsauto door de straat. Een mevrouw stapte uit en ging direct foto’s maken.”

“Niet voor rede vatbaar”

Perdok: “Wij zijn er naar toe gelopen en hebben gevraagd wat er aan de hand was. Ons werd verteld dat we moesten betalen en niet op deze manier konden parkeren.” De reddingsactie bracht ook flink wat omwonenden op de been die al snel in de gaten hadden wat er aan de hand was: “Buurtbewoners zeiden dat de medewerkers niet zo kinderachtig moesten doen. Iemand zei dat hij wel een gastenkaart zou halen, zodat het parkeren geregeld kon worden. Maar deze Handhavingsmedewerker was absoluut niet voor rede vatbaar. Omdat hun auto midden op de weg stond, werd de doorgang geblokkeerd, waarop een achteropkomende automobilist begon te claxonneren. Ook deze auto werd op de foto werd gezet. Daarna taaide men af.”

“Waarom stelt iemand zich zo arrogant op?”

De situatie zorgt voor een smet op de avond. “Als je ergens moet betalen om te parkeren, dan heb ik daar alle begrip voor. Maar je komt op zo’n plek, en je gaat direct aan de slag omdat je het dier in veiligheid wilt brengen. We hebben geen seconde nagedacht over parkeergeld. En vervolgens heb je het over de menselijke maat. Waarom stelt zo’n medewerker zich zo arrogant op? Door ons, en door de omstanders is er geen kwaad woord gezegd. We hadden toch met elkaar in gesprek kunnen gaan? Dan waren we daar prima uitgekomen. Maar door de houding ‘ik ben handhaver’, ga ik met een klotegevoel naar huis.”

“Het neigt naar een melkkoe”

Perdok: “Agressiviteit zit totaal niet in mijn systeem. Maar ik kan mij na gisteravond heel goed voorstellen waarom mensen wel agressief zouden worden. Als je op een normale manier het gesprek aan gaat, dan valt over alles te praten. Dan hadden we gezegd, verdorie, dat parkeergeld zijn we helemaal vergeten. Maar nu neigt het gewoon naar een melkkoe. Er wordt iets geconstateerd, er wordt een foto gemaakt, en het is kassa. Waar is de menselijke maat in Groningen?”

“Het zou fijn zijn als we menselijker met elkaar omgaan”

Verschillende mensen hebben inmiddels aangegeven Perdok te willen gaan helpen. “Er wordt al geld ingezameld, en er is ons ook juridische hulp toegezegd.” Op de vraag of Perdok excuses wil: “Nee. Als men contact met mij opneemt wil ik hen prima te woord staan, en ik doe mijn verhaal. Maar mijn boodschap is vooral dat het fijn zou zijn als we veel menselijker met elkaar omgaan. Voor een uniform mag je respect hebben, maar dat geldt ook andersom.”