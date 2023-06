Recordaantal aanmeldingen voor Dutch Open Brass Band Championships

Foto: Rieks Oijnhausen

In de Oosterpoort vindt zaterdag het Dutch Open Brass Band Championships plaats. Aan het evenement doet een recordaantal deelnemers mee.

Voor het kampioenschap hebben zich 25 bands aangemeld, maar er is maximaal ruimte voor twintig. “Vorig jaar hebben we het evenement voor het eerst gehouden in de Oosterpoort”, laat de organisatie weten. “En dat was gelijk een groot succes. We bieden een uniek concept aan, dat behalve voor regionale deelnemers ook interessant is voor bands uit bijvoorbeeld België, Duitsland en Zwitserland.”

Drie divisies

Bij het kampioenschap mogen bands hun eigen dertig minuten durende programma samenstellen. Het programma moet in ieder geval bestaan uit één wedstrijdwerk naar keuze, op het niveau van de divisie waarin de brassband uitkomt. In de resterende minuten is er gelegenheid om een aanvullend programma te spelen. In totaal komen drie divisies aan bod, de tweede divisie, eerste divisie en de kampioensdivisie. In elke afdeling is een prijs beschikbaar.

Ommelandconcerten

Ook de afgelopen dagen konden bezoekers al niet om het kampioenschap heen. In de binnenstad was regelmatig muziek te horen, vond een concert van het NNO met het groot jeugdorkest plaats en waren er clinics en netwerkbijeenkomsten. Het muzikale weekend wordt zondag afgesloten met de Ommelandconcerten die op verschillende locaties in de provincie worden aangeboden.

Rieks Oijnhausen maakte een filmpje van een optreden in de binnenstad: