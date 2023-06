Rechtstreeks promoveren is voor FC Groningen de doelstelling

Als het aan algemeen directeur van FC Groningen Wouter Gudde ligt, keert de voetbalclub volgend seizoen terug naar de Eredivisie. Dat vertelde Gudde vrijdag aan OOG Sportverslaggevers Wesley Ferwerda en Daniël Theelen.

FC Groningen degradeerde afgelopen seizoen na 23 jaar uit de Eredivisie, het hoogste voetbalniveau van Nederland. FC Groningen wil terug naar de Eredivisie en spreekt uit rechtstreeks te willen promoveren. Op de vraag of de inzet een top-2 notering wordt, waardoor rechtstreeks promoveren mogelijk is, of dat het ook via een periodetitel en nacompetitie mag, antwoord Gudde stellig: “Ik denk dat je jezelf dan niet serieus kunt nemen als grote club. We moeten gewoon proberen direct te promoveren.”

Gudde vindt zelf dat hij de grootse fout heeft gemaakt. “Ik ben uiteindelijk te ver op afstand geweest van het allerbelangrijkste en dat is het eerste elftal, inrichting en de manier van werken.” Later in het interview voegt Gudde nog toe: “Uiteindelijk was het een combinatie van selectie- en stafsamenstelling en de

manier hoe we hebben samengewerkt, die zijn allemaal niet goed genoeg geweest.”

Vertrouwen in Gudde

“We zijn al wat langer bezig met de oplossing, dan dat de rest is.” Volgens Gudde zijn onder meer de manier waarop nu met vijf mensen naar de selectiesamenstelling wordt gekeken, de nieuwe hoofdtrainer, de stafleden die nog worden toegevoegd en de manier waarop de club nu bezig, ingrediënten waardoor bij hem het geloof er is dat hij het kan oplossen, doelend op de problemen.

Gudde gaat in het interview nog in op de vraag waarom Dennis van der Ree het seizoen afmaakte en het niet gelukt is om de nieuwe hoofdtrainer Dick Lukkien of ex-FC trainer Danny Buijs het seizoen te laten afmaken.

Terugkeren naar Eredivisie

Hoe groot is de kans dat FC Groningen volgend jaar weer terugkeert in de Eredivisie, is een equivalent van een vraag die Wesley Ferwerda in december ook stelde aan Gudde. De directeur vertelde toen dat het 95 tot 100 procent zeker was dat FC Groningen in de Eredivisie zou blijven. Gudde brandt zich er niet nog eens aan. “Ik kan je alleen wel aangeven dat het wel de doelstelling is”, doelend op promotie.

Selectiesamenstelling

“Het is belangrijk dat we een elftal neerzetten waar het publiek zich mee kan identificeren, het moet een goede combinatie zijn van jongens van buitenaf met ervaring, die de power gaan brengen die men hier wil zien, maar ook jongens vanuit de jeugdopleiding, ons achterland, talenten, die mix moet goed zijn. En in de KKD is het belangrijk dat we stabiel zijn achterin en dat we goals hebben, je moet veel scoren. De ploegen die nu het vaakst gescoord hebben, zijn uiteindelijk ook eerste en tweede geworden. Dus daar hebben we nog wel wat werk te doen op de transfermarkt.”

Tot slot gaat Gudde onder meer nog in op de maatregelen die mogelijkerwijs worden toegepast om de veiligheid in de Euroborg te vergroten.

Het gesprek van veertig minuten met Wouter Gudde is hieronder te beluisteren als podcast.