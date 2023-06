Rapalje onder zonnige omstandigheden van start in Stadspark: “Mensen leven hier naar toe”

In het Stadspark is zaterdagmiddag het Rapalje Festival van start gegaan. Een festival waar volgens Rutger van de organisatie door veel bezoekers al weken naar wordt toegeleefd.

Hoi Rutger! Het klinkt al erg gezellig …

“We zijn om 12.00 uur van start gegaan. Zojuist is Jammah Tammah begonnen met een optreden op het hoofdpodium, en die brengen al flink wat sfeer. Het is ook al vanaf het begin lekker druk. Toen de poorten opengingen klonk er direct gejuich. Ja, en qua weersomstandigheden kan het niet beter. De zon schijnt, en we adviseren bezoekers om flink met zonnebrandcrème te smeren.”

Jammah Tammah. Eigenlijk wordt daarmee ook direct de sfeer gezet hè?

“Officieel is het nu de Jammah Tammah Groove Express. Deze ska-band werd begin jaren negentig opgericht door Thuur Caris en Eddy Huizing. In Stad en Ommeland hebben ze in die jaren flink wat furore gemaakt. Ongeveer twintig jaar geleden bleek de rek er uit te zijn, maar ondanks heeft de band, zonder Huizing, een comeback gemaakt. En daarmee wordt gelijk de sfeer gezet.”

Want voor de mensen die het niet weten. Wat is Rapalje?

“Rapalje is een zomerfolk festival dat Keltische en volksmuziek biedt. We hebben hier op het terrein vijf podia. Drie podia worden gebruikt voor muzikale optredens, waar muzikanten staan die van over de hele wereld komen. Maar we bieden ook verschillende culturele activiteiten en workshops aan en demonstraties van traditionele ambachten. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld schieten met pijl en boog. Maar er worden ook verhalen verteld. Er wordt uitleg gegeven over Schots- en Iers dansen. En je kunt leren hoe je doedelzak moeten spelen. Het is een festival met voor een ieder wat wils.”

Hoeveel bezoekers verwachten jullie?

“Dat is altijd lastig om te zeggen, maar we verwachten tussen de drie- en vierduizend bezoekers. De goede weersomstandigheden helpen daarbij. En deze bezoekers komen echt overal vandaan. Veel uit de stad natuurlijk, maar we hebben ook bezoekers uit Utrecht, Brabant en Duitsland. Het festival leeft. Dat zie je bijvoorbeeld ook op de stadscamping in het Stadspark. Dat is al weken volgeboekt voor dit weekend.”

De afgelopen jaren hadden we te maken met de coronacrisis. Merken jullie de naweeën hier nog van?

“Het klinkt al lang geleden, maar vorig jaar was ons festival één van de eerste festivals die zonder beperkingen gehouden kon worden. Ik kan me herinneren dat we toen een mooie editie hebben kunnen organiseren. Dit jaar is het weer als vanouds. Maar je kunt niet ontkennen dat we een aantal edities niet hebben kunnen organiseren. Als organisatie merk je dat. Daarom zijn we blij dat het dit jaar weer gewoon kan.”

Vandaag en morgen vindt het plaats. Zijn er nog kaartjes beschikbaar?

“Die zijn nog zeker beschikbaar. Aan de kassa zijn ze te koop, en op onze website vinden mensen meer informatie.