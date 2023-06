Raad wil geen bezuinigingen op Paterswoldsemeer: “Oproep om te kunnen blijven genieten van het gebied”

Foto Andor Heij. Hoornse Plas

De voltallige gemeenteraad wil dat er niet bezuinigd gaat worden op het Meerschap Paterswolde. Een voorstel van het gemeentebestuur werd naar de prullenbak verwezen.

Het Meerschap zit in financieel zwaar weer. Door vernielingen in het gebied, de bestrijding van exoten, het onderhoud aan zieke bomen en oplopende loonkosten zijn de kosten opgelopen. Het Meerschap is een bestuurslaag die indertijd door Haren, Tynaarlo en Groningen is opgezet, en waar wethouders en raadsleden het dagelijks bestuur vormen. Door de herindeling met Haren zijn alleen Groningen en Tynaarlo nog over. Om de werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren vraagt het Meerschap om een extra bijdrage van 78.000 euro. Tynaarlo heeft hier inmiddels mee ingestemd.

Andrea Poelstra (D66): “Als we hier mee instemmen dan geven we het Meerschap een bezuinigingsopdracht”

Het gemeentebestuur liet twee weken geleden weten hier niet mee in te willen stemmen. Dit met het oog op de financiële positie van de gemeente. Nu dit geld uitgeven betekent daarnaast ook dat je voorsorteert op de gemeentebegroting van 2024. Raadslid Andrea Poelstra van D66: “Als we daar mee instemmen dan geven we het Meerschap een bezuinigingsopdracht. Zij zullen het beheerniveau moeten gaan verlagen. Of ze moeten gronden en gebouwen verkopen, terwijl dit gebied een belangrijke ecologische verbindingszone is. Andere opties zouden zijn om bankjes en toiletten te verwijderen, of parkeergeld te heffen. Dat is zeer onwenselijk. Het gebied moet toegankelijk blijven voor iedereen.”

“Oproep tot financiële gedegen toekomst”

Poelstra: “Na de vergadering van twee weken geleden heeft dit onderwerp de gemoederen flink beziggehouden. En wat op zich makkelijk leek te kraken, bleek een moeilijke opgave te zijn. Want met het financiële huishoudboekje van het Meerschap is niets mis. Het is allemaal op orde. Als raad komen we daarom met een gezamenlijke motie waarin we vragen om een nieuwe zienswijze. We stemmen daarbij tegen het voorstel van het gemeentebestuur, en we roepen op om met een financiële gedegen toekomst te komen voor het Meerschap.”

Mirte Goodijk (Student & Stad): “De woorden van de wethouder blijven vaag en onduidelijk”

Mirte Goodijk van Student & Stad: “Nog altijd begrijpen wij het voorstel van de wethouder niet. Er wordt dus gezegd om maar te bezuinigen op een groene recreatieplek, waarmee de verblijfskwaliteit van een gebied dat zo geliefd is wordt aangetast. Daarnaast zijn we een gemeenschappelijke regeling met Tynaarlo aangegaan. Wellicht is die constructie niet de juiste vorm, maar daar kunnen we later over praten. Dat de wethouder zegt dat we een integrale afweging moeten maken blijft voor ons als partij vaag en onduidelijk.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Ongelukkig met voorbeslag maken”

Peter Rebergen van de ChristenUnie: “Het Meerschap vervult belangrijk werk. Werk dat moet doorgaan. De oplossing is om nu voor deze motie te stemmen, en om tegen het raadsvoorstel te stemmen. In de motie wordt gevraagd naar een gezonde financiële toekomst. In de motie is dit best wel zacht geformuleerd. Volgens mij moeten we kijken naar de mogelijkheden. Naar enerzijds de begroting van het Meerschap, er moet gekeken worden naar de reserves en tot slot kijken hoe ver we dan zijn en wat er nog moet gebeuren. En ja, als partij zijn we ongelukkig dat we nu al een voorbeslag op de begroting moeten maken, maar het kan niet anders.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Er kan een knelpunt ontstaan in de begroting”

Wethouder De Wrede (Partij voor de Dieren): “Er is geen enkele discussie nodig om te constateren dat het Meerschap geweldig en goed werk verricht. Als gemeentebestuur zijn we met deze zienswijze gekomen, zodat we later in het jaar een integrale afweging kunnen maken. Door nu al geld uit te geven, kan er een knelpunt ontstaan in de begroting, en andere knelpunten die dan ook behandeld zullen worden. Nu al een voorbeslag daarop nemen, is niet handig. Maar als u als raad anders besluit, dan hebben we ons hier naar te verhouden.”

Unaniem

De wethouder vertelt verder: “Als gemeentebestuur zijn we bezig met de toekomstige organisatie van het Meerschap. Als we de motie van de raad kunnen lezen als bezig gaan gaan met de bestuurlijke en organisatorische efficiënte van het Meerschap, dan kunnen we hier mee instemmen.” Uiteindelijk wordt het voorstel van het gemeentebestuur volledig van tafel geveegd, en wordt het voorstel van de raad om niet te bezuinigen op het Meerschap unaniem aangenomen.