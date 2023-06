PVV: ‘Vreemdelingenvoorziening aan Osloweg moet per direct dicht na incident’

De vreemdelingenvoorziening aan de Osloweg, waar afgelopen maandag een man werd gearresteerd op verdenking van gijzeling en misbruik van een medewerkster, gaat als het aan de Groninger PVV-fractie ligt per direct dicht. Volgens fractievoorzitter Dennis Ram is dat nodig, omdat de veiligheid niet gegarandeerd zou kunnen worden.

“Met name de veiligheid voor omwonenden van de opvanglocaties is in het geding”, aldus PVV-fractievoorzitter Dennis Ram. “Na de moord op Fenny begin dit jaar (de verdachte uit Budel verbleef op de asielboot in het Eemskanaal) heeft burgemeester heeft toegezegd dat aanvullende maatregelen zouden worden genomen om dit soort zaken te voorkomen. Helaas blijkt weer opnieuw dat de screening in Groningen zo lek is als mandje.”

De lokale voorman van de partij stelt daarnaast dat het incident laat zien dat ook de veiligheid van medewerkers niet kan worden gegarandeerd. Daarom moet de gemeente nu ingrijpen, aldus Ram: “Wij willen daarom dat de bed, bad en broodlocaties per direct worden gesloten en er geen uitbreiding komt van tijdelijke AZC’s in Groningen. De veiligheid van ons als inwoners moet voorop staan.”