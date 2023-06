PvdA en GroenLinks willen opheldering over ‘row zero’ en afterparty’s bij concerten Rammstein

Foto: Ogidya via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

De gemeenteraadsfracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks willen weten hoe de veiligheid van vrouwen wordt gegarandeerd rond de twee concerten van Rammstein in het Stadspark van volgende week.

Waar het de afgelopen week vooral draaide om de opengeschroefde geluidsknop tijdens de concerten, vragen de twee partijen zich nu onder meer af of er in Groningen een ‘row zero’ bij het concert zal zijn. Dit aparte gebied vlak voor het podium kwam begin deze maand in opspraak. Uit dit gebied zouden tot voor kort regelmatig jonge vrouwen worden gerekruteerd om ze voor seksuele handelingen naar zanger Till Lindemann te leiden.

De vrouwelijke fans, die Lindemann beschuldigen van onder meer misbruik en seksueel wangedrag, stellen dat ze na concerten van ‘row zero’ via afterparty’s naar de zanger zijn geleid. De twee Groninger coalitiefracties willen nu weten wat het college heeft gedaan en doet om de veiligheid van concertbezoekers, zeker van vrouwen, te garanderen. Tijdens andere concerten van Rammstein (onder meer in München) ging er al een streep door de afterparty’s en ‘row zero’. De PvdA en GroenLinks vragen zich af of deze in Groningen ook achterwege blijven.