Provincie maakt geld vrij voor maatregelen tegen lichtvervuiling door windmolens

De provincie Groningen heeft een subsidieregeling opengesteld, waarmee exploitanten van windmolens hun turbines kunnen voorzien van een nieuw lichtsysteem.

Windmolens moeten zijn voorzien van obstakelverlichting, zodat vliegtuigen weten waar de hoge masten staan. Deze lampen staan nu vrijwel altijd aan en zorgen daarmee voor lichtoverlast in de omgeving.

Nieuwe systemen maken het mogelijk om de verlichting alleen in te schakelen als er een vliegtuig in de buurt is. Dit systeem mag waarschijnlijk volgend jaar gebruikt worden in heel Nederland, maar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft nu al toestemming aan pilotprojecten met dit systeem.

Met deze subsidieregeling wordt veertig procent van de aanschaf- en installatiekosten van een naderingsdetectiesysteem op windturbines met obstakelverlichting gefinancierd. Het systeem werkt op basis van transponders in vliegtuigen of door middel van een radar. Hiermee kan worden vastgesteld of een vliegtuig in de buurt is en of de lampen aan of uit moeten staan.

De provincie hoopt dat de eerste windparken in Groningen dit jaar nog kunnen overstappen op het nieuwe detectiesysteem.