Probeersel in Sint Annen brengt dorpsbewoners dichter bij elkaar: “De zon schijnt vandaag dubbel zo mooi”

In Sint Annen bestaat een rijke traditie: die van een rommelmarkt die in het derde weekend van juni gehouden wordt. De coronacrisis dreigde die traditie om zeep te helpen.

“Het is nu aan het eind van de middag, en wat hebben we hier een prachtige dag gehad”, vertelt Klaas van de organisatie. “Er hebben vandaag zeventien adressen meegedaan aan een garagesale. Er is een hele goede verkoop gedraaid. Dan moet je denken aan de verkoop van kleding, meubeltjes, schilderijen en andere interessante snuisterijen. Het was de hele dag ook lekker druk in het dorp. En nu zitten alle deelnemers hier op het terras van het dorpshuis de Meuln. Eigenlijk zou je het moeten zien, want het is heel erg gezellig.”

Corona

En toch had het maar weinig gescheeld of deze dag had niet meer bestaan. “We organiseren al vele jaren een rommelmarkt. Maar toen kwam corona. En toen kon dat niet meer. Toen zijn we na gaan denken over hoe nu verder. Want we wisten toen niet hoe lang de coronapandemie ons zou gaan beperken. Iemand heeft toen geopperd om een garagesale te houden. Dus de garage- of schuurdeuren open, en mensen kunnen op hun oprit spullen verkopen. En ondanks dat het een probeersel was, is het een groot succes. We zijn echt blij.”

“Samen maak je er een feestje van”

Maar hoe is die blijdschap te verklaren? Klaas: “Een dorp floreert bij sociale cohesie. Tijdens de coronacrisis vond je het eng om elkaar op te zoeken. Het contact was minder. En nu kan het gewoon weer. Zo’n dag als deze is daarom ook heel belangrijk voor het dorp. Je ziet elkaar, je spreekt elkaar en samen maak je er een feestje van. Bij jullie in de stad zal vandaag ook vast en zeker de zon schijnen, maar hier schijnt vandaag de zon dubbel zo mooi.”

“Volgend jaar weer”

Ook over bezoekers had men zaterdag geen klagen: “Ik denk dat tachtig procent van buiten het dorp kwam. Uit dorpen als Bedum en Stedum. Alle leeftijdsgroepen waren ook wel vertegenwoordigd, en de geluiden die ik hoor, is dat er goed verkocht is vandaag.” Volgens de organisatie wordt de garagesale volgend jaar opnieuw gehouden. Ook dan zal die plaatsvinden in het derde weekend van juni.