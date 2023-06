Prijzen voor ondernemende studenten naar Frank Manting en David de Waal

Foto: Rosan Bloem

Frank Manting, student aan de Hanzehogeschool, heeft dinsdag de Anner Award in ontvangst genomen. Manting is student Engineering en eigenaar van de E-motion Chair.

De Anner Award is een eerbetoon aan student en ondernemer Anner van der Mheer. Tijdens zijn stage in 2011 werd hij onverwachts ziek en overleed. Om alles waar hij voor stond voort te laten leven, is deze jaarlijkse prijs ingesteld.

De E-Motion is een slim zitkussen dat vanuit beweging in de stoel klachten zoals stress, pijn en frustratie kan detecteren bij mensen met dementie die zelf dit niet meer communiceren. Het doel van deze stoel is het voorkomen van escalatie van (woede)uitbarstingen.

Diezelfde avond ontving David de Waal de Rabo Ondernemersprijs. Dat is een prijs van 10 duizend euro voor studenten met een ondernemershart. De Waal is eigenaar van JaDa Stroom en student van de minor De Noordelingen.

JaDa Stroom wil ervoor zorgen dat niemand onderweg niet meer zonder stroom zit, zonder dat dit ten koste gaat van het milieu. Ze leveren plug & play zonnepanelen sets voor voer- en vaartuigen.