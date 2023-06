Politie zoekt naar scooterrijder die doorreed na ongeluk bij Kardinge

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

De politie is op zoek naar een scooterrijder, die afgelopen maandag doorreed na een botsing met een andere scooter bij recreatiegebied Kardinge.

Bij dit ongeluk raakte een 21-jarige vrouw, die ook op een scooter reed, lichtgewond. Ook raakte de scooter van de vrouw beschadigd.

De verdachte reed door op het Koerspad, in de richting van Beijum. Volgens de politie gaat het om een man met een getinte huidskleur en zwart krullend haar. De man zou ongeveer 18 of 19 jaar zijn en tussen 1.70 en 1.80 meter lang. De doorrijder had een breed postuur en droeg een witte broek met zwarte kniestukken, een rode jas en een grijze helm met zonneklep. Op de helm stond met witte letters: “BOXER”.

Ben jij de bestuurder van de scooter of weet jij wie dit geweest kan zijn. Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Een persoonlijk bericht sturen naar de politie via Facebook kan ook. Houd bij alle opties zaaknummer PL0100-2023146422 bij de hand.