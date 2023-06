Foto: 112 Groningen

Bij de supermarkt van Spar aan de Zonnelaan is dinsdagmiddag een overval gepleegd. De politie is een zoekactie gestart in de omgeving.

De overvaller, die personeel zou hebben bedreigd met een groot mes, zou er met een kleine buit vandoor zijn gegaan.

Na de overval gingen meerdere politie-eenheden in de omgeving op zoek naar de vermoedelijke dader.

Mogelijk later meer..