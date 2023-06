Politie zoekt naar gestolen auto in Groningen en vraagt Stadjers om hulp

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar een zwarte Opel Corsa, die mogelijk ergens in Stad is achtergelaten door een autodief.

De auto, met 2002 als bouwjaar, zou al een paar dagen geparkeerd kunnen zijn in de stad Groningen. De politie denkt dat de auto misschien buiten het zicht staat, bijvoorbeeld op een verlaten plek of in een parkeergarage.

Als de auto in Groningen is geparkeerd, is dat waarschijnlijk gedaan door een autodief. De politie vraagt het publiek om hulp bij de zoektocht naar de auto, maar roept daarbij nadrukkelijk op om van de auto af te blijven. Wie denkt de zwarte Opel Corsa te hebben gezien of weet waar deze auto staat, kan het kenteken noteren en contact opnemen met de politie. Dat kan door te bellen met telefoonnummer 0900-8844.