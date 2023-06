Politie zoekt getuigen van zware mishandeling in Lewenborg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over een zware mishandeling die eerder deze maand plaats heeft gevonden in de wijk Lewenborg.

De mishandeling vond op zaterdag 3 juni plaats in de straat de Golfslag. “Een man is door twee scooterrijders zwaar mishandeld”, meldt de politie. “De mishandeling vond plaats tussen 16.40 en 17.00 uur. Wij zijn op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben, waarbij de informatie ons kan helpen in het onderzoek.”

Daarbij is de politie ook op zoek naar camerabeelden. Mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 70 60.