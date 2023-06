De politie is op zoek naar een zwarte Opel Corsa uit het bouwjaar 2002. Deze is mogelijk in de stad Groningen achtergelaten door een autodief.

De politie zoekt hulp tijdens de zoektocht naar de auto. Bijvoorbeeld van mensen die informatie hebben over een Opel Corsa die al enkele dagen stilstaat; mogelijk op een verlaten plek of in een parkeergarage.

Raak dan het voertuig niet aan, noteer het kenteken en bel de politie op 0900 8844.