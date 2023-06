Politie treft lachgas aan in geparkeerde auto Waterloolaan

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een hoeveelheid lachgas aangetroffen in een geparkeerde auto aan de Waterloolaan in Stad. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De fotograaf vertelt dat een man met lachgasballonnen rond 00.30 uur in het voertuig zat, en dat hij er rond 02.30 uur nog zat. Daarop is de politie gebeld. “Toen agenten arriveerden en een controle wilden uitvoeren weigerde de man om het voertuig te verlaten”, vertelt Wind. “Dit werd verschillende keren geweigerd, waarna de agenten hem uiteindelijk een handje hebben geholpen.”

In de auto werden diverse lachgasflessen aangetroffen. Deze zijn allemaal in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek in de zaak.