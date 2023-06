Politie start zoekactie na beroving aan Oosterhamriklaan

Foto: 112 Groningen

De politie is donderdagmiddag een zoekactie gestart na een beroving aan de Oosterhamriklaan.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Maar via Burgernet maakt de politie kenbaar dat er naar twee mogelijke verdachten wordt gezocht in de omgeving.

De twee verdachte ‘rovers’ zijn beide rond de zestien jaar. Het tweetal zou na de beroving zijn vertrokken op een blauwe fiets. Het zou gaan om één blanke, blonde jongeman, getooid in een blauwe hoodie, een jas van het merk Nike met rode mouwen en witte schoenen. Zijn van beroving verdachte compagnon zou licht getint zijn, met lang zwart haar, een zwart shirt en witte schoenen.

Wie één van de twee verdachten denkt te hebben gezien, kan contact opnemen met de politie via het alarmnummer 112.