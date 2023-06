Politie zoekt naar verdachte na incident met vuurwapen bij Hoofdstation

Foto: Politie.nl

In de omgeving van Hoofdstation van Groningen is vrijdagnacht kort na 0.00 uur een incident geweest, waarbij waarschijnlijk een vuurwapen is gebruikt.

Dat meldt de politie in een oproep via Burgernet. Via de oproep werd het publiek verzocht mee te helpen met de zoektocht naar een verdachte. De politie waarschuwde mensen die de man hebben gezien om deze verdachte niet zelf te benaderen, maar meteen contact op te nemen met de politie.

Kort na 01.00 uur werd de Burgetnet-actie beëindigd. De verdachte was toen nog niet gevonden. De politie zoekt verder en is een onderzoek gestart naar het incident.