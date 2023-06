Politie ontruimt illegaal bordeel aan Korreweg; drie prostituees met klanten uit woning gezet

Foto: pimnana via Pixabay

Agenten hebben maandagmiddag een illegaal bordeel ontruimd, wat werd gerund vanuit een sociale huurwoning aan de Korreweg.

De politie kwam het bordeel op het spoor via een website waar de diensten van prostituees werden aangeboden. In het pand troffen agenten drie prostituees met klanten aan. Zij zijn uit de woning gezet, waarna de woning waar het bordeel in zat werd voorzien van nieuwe sloten.

Volgens de politie was de huurder van de woning niet aanwezig. Het onderzoek naar deze persoon in nog in volle gang. De informatie over de prostituees is overgedragen aan het mensenhandelteam van de politie.