Politie en Marechaussee beëindigen scootermeeting in Stad: 53 bekeuringen, drie inbeslagnames

Foto: RitaE via Pixabay

De politie heeft afgelopen zondagmiddag ingegrepen bij een scootermeeting, die in colonne stuntend en scheurend door de stad Groningen en Hoogkerk trok. Daarbij werden flink wat boetes uitgedeeld en raakten drie scooteraars hun voertuig kwijt.

De groep scooteraars trok zondagmiddag onder meer door Hoogkerk, Westpoort, de Zernike Campus en De Hoogte. Kleinere groepen verschenen ook in het centrum en andere delen van de gemeente. De politie kreeg meerdere meldingen binnen over geluidsoverlast en gevaarlijke verkeerssituaties door te hard en roekeloos te rijden.

Daarop besloot de politie, samen met de Koninklijke Marechaussee, in te grijpen. Op verschillende plekken in de gemeente werden scooters langs de kant gezet. In totaal werden meer dan honderd voertuigen en personen gecontroleerd. Er werden boetes uitgedeeld voor het overtreden van samenscholingsverboden, verkeersovertredingen en het rijden zonder helm.

Daarnaast ontbrak bij een aantal scooters de verlichting of de kentekenplaten. Ook had een aantal scooters te gladde banden. Om die reden zijn drie voertuigen in beslag genomen.