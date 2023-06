Politie: “Bestuurder aanrijding Trompsingel was mogelijk onder invloed van drugs en alcohol”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De bestuurder van de personenauto die zaterdagochtend op een boom op de Trompsingel botste was mogelijk onder invloed van alcohol en drugs. Dat laat de politie weten.

“Rond 06.30 uur kregen wij een melding van een verkeersongeluk waarbij personen gewond zouden zijn geraakt”, meldt de politie. “Op locatie zagen wij een auto die tegen een boom was gebotst. Alle inzittenden konden zelfstandig de auto verlaten. De automobilist bleek gewond te zijn geraakt. Hij is overgebracht naar het Martini Ziekenhuis. Wij zijn meegegaan om bloed bij de persoon af te nemen. We hadden meerdere aanwijzingen dat de automobilist onder invloed was van alcohol en drugs het ongeluk had veroorzaakt.”

De politie vertelt dat het bloed onderzocht zal worden op verdovende middelen. “Wij gaan tegen hem een bekeuring opmaken. Daarnaast hebben we een melding gedaan bij het CBR vanwege de rijgeschiktheid. Het RDW mag oordelen of het voertuig nog geschikt is om mee te rijden. Het vehikel is in ieder geval afgevoerd door een bergingsbedrijf.”