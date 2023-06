Pokeraar uit Groningen wint ruim 2,5 miljoen tijdens grootste pokerevenement ter wereld in Las Vegas

Arends in actie in Las Vegas - Bron afbeelding: WSOP 2023 via PokerGO (Youtube livestream)

Professioneel pokerspeler Jans Arends uit Groningen heeft woensdagavond, tijdens een evenement in de World Series of Poker (WSOP) in Las Vegas, ruim 2,5 miljoen euro gewonnen.

Tijdens het 29-tournooi van dit jaar in de World Series of Poker, het ‘$100,000 High Roller’ toernooi in het Horseshoe Casino en het Paris Las Vegas Hotel & Casino, versloeg Arends zes topspelers uit de VS, China en Spanje. De Stadjer legde (net als 93 anderen) een ton in de pot voor het toernooi en wist er uiteindelijk met 2,576,729 dollar vandoor te gaan. Zijn laatste tegenspeler (Cary Katz) boerde ook niet slechts en schraapte ruim anderhalf miljoen dollar binnen.

Arends is geen onbekende bij de WSOP, één van de grootste pokerevenementen ter wereld. Normaal gesproken speelt Arends vooral online en vorig jaar won de pokeraar er ook al met een gouden armband (de prijs die aan alle winnaars wordt uitgereikt) en bijna een kwart miljoen dollar vanuit zijn eigen huis. Arends voelde dan ook meer druk, zo stelt hij op de website van het pokerevenement: “Het is live heel anders. Meer druk, er zijn mensen in de buurt, er zijn camera’s, live gestreamde finaletafels. Mijn eerste was gewoon een online toernooi (..) dit is erg anders, veel specialer.”