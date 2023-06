Podcastmakers OOG winnen Lokale Media Award voor ‘Er is geen feestje’ over Project X

Foto's: Jorrit Tempels en Wouter Holsappel

Podcastmakers Thijs Faber en Wouter Holsappel van OOG zijn vrijdagavond in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Lokale Media Awards 2023. De twee producenten sleepten de prijs in de categorie ‘Audio’ in de wacht met hun podcast ‘Er is geen feestje’.

In de podcast ‘Er is geen feestje’ keken makers Thijs Faber en Wouter Holsappel (met betrokkenen en experts) na tien jaar terug op ‘Project X’, het ‘verjaardagsfeestje’ in Haren dat uitmondde in grootschalige rellen.

De jury, bestaande uit Roos Moggré, Bart Jan Cune, Daniëlle Arets, Wilma Haan, Timo Kamst en Ton Verlind, roemt de podcast van het duo vanwege de unieke blik op de gebeurtenissen: “Een nieuwswaardige documentaire die ook buiten de omgeving van Haren het beluisteren waard is. Een knappe reconstructie, met ruimte voor het perspectief van dader en slachtoffer.”

“We zijn heel blij met het winnen van deze award”, vertelt Holsappel. “Je maakt zo’n podcast natuurlijk niet voor prijzen. Maar als je dan genomineerd bent, wil je ook winnen. Het laat ook zien dat je vanuit de lokale omroep het verhaal in jouw stad, dorp of streek het best kan vertellen.”

Radiopresentatrice Fleur Middel grijpt net naast prijs

Ook radiopresentatrice Fleur Middel van OOG maakte kans op een Lokale Media Award in de categorie ‘Presentatietalent’. Hoewel de jury ook over Middel lovende woorden sprak (Vriendelijk en energiek, lekker frisse onderwerpen) ging Tara Boxman uit Schie er met de prijs vandoor.