Persoon gewond bij verkeersongeluk met twee scooters op Van Schendelstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagavond op de Van Schendelstraat zijn twee scooterrijders met elkaar in botsing gekomen. Een passagier raakte gewond. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur ter hoogte van de kruising met de Hora Siccamasingel. “Twee scooterrijders hebben op de kruising elkaar naar alle waarschijnlijkheid over het hoofd gezien”, vertelt Ten Cate. “Eén van de scooterrijders had een passagier en deze is bij de botsing gewond geraakt.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Zij hebben het slachtoffer behandeld.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak. “Beide bestuurders moesten een blaastest afleggen. Het resultaat hiervan is onbekend.” Beide voertuigen liepen schade op.