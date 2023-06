Partij voor de Dieren pleit na grote brand in varkensfokkerij voor niet langer ophokken van dieren

Foto: 112groningen.nl

De fractie van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Groningen is geschrokken van de grote brand in een varkensfokkerij in Beerta. De partij pleit om dieren niet langer op te hokken.

“Ik heb begrepen dat er bij deze brand ook dieren betrokken zijn”, vertelt raadslid Terence van Zoelen. “Het is heel triest. In februari hebben we in de gemeenteraad gesproken over de toekomst van de brandweerzorg. Mijn partij heeft er in de Tweede Kamer voor gezorgd dat er een verscherping van de wetgeving rond stalbranden komt. Vanaf dit jaar is een jaarlijkse visuele keuring van stallen verplicht. En ook is het verplicht dat technische ruimtes in stallen zestig minuten brandwerend zijn. Wij hebben toen aangegeven dat we graag willen zien dat hier ook op gehandhaafd gaat worden, dat daar mankracht voor beschikbaar komt. Ook willen we graag zien dat als er in een stal iets veranderd wordt, dat er dan inspectie plaatsvindt. Helaas komt dat te laat voor deze brand.”

“Wat op zulke bedrijven gebeurt, is niet natuurlijk”

In februari liet Van Zoelen weten dat het qua grote branden in de provincie nog mee viel. “De afgelopen jaren zagen we dat deze branden vooral in het zuiden van het land plaatsvonden. En nu gebeurt het in onze regio. En tegelijkertijd speelt er ook een andere discussie. Want wil je zoveel dieren wel in een stal hebben zitten? Zoveel dieren bij elkaar, die gebruikt worden als productiemiddel, dat levert gevaar op. Wat op zulke bedrijven gebeurt, is niet natuurlijk. Het is niet de manier hoe we met dieren om zouden moeten gaan. Wij pleiten voor minder dieren, waarbij deze dieren ook gewoon naar buiten kunnen. Dan krijg je zulke inferno’s niet.”

“Landbouwvisie veranderen”

Van Zoelen zegt intensief samen te werken met de collega’s in Provinciale Staten. “Maar ook als gemeentelijke fractie kunnen we flink wat invloed uitoefenen. Onze burgemeester is voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. We kunnen meneer Schuiling dingen meegeven, we kunnen er vragen over stellen. En ook op gemeentelijk terrein zijn we bezig met ontwikkelingen. Zo is de wethouder bezig om de landbouwvisie te veranderen. In deze visie zal er een circulair systeem komen waarbij dieren niet meer opgehokt worden.”

Brand Beerta

De brand in de varkensfokkerij in Beerta brak dinsdagmiddag uit. In de avond werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Brandweerwoordvoerder Jesse Mol: “Op het terrein staan meerdere loodsen. In één van de loodsen is door onduidelijke oorzaak brand ontstaan. In deze loods waren op dat moment varkens aanwezig.” De woordvoerder gaat er vanuit dat niet alle dieren gered zijn.