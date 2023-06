Overlast ‘Gele Loper’ neem toe: “Flinke hoeveelheid drugs in beslag genomen”

Foto via Politie.nl

Door het mooie weer neemt de overlast in het gebied de ‘Gele Loper’ de afgelopen dagen toe. Politieagenten hebben woensdag twee aanhoudingen verricht. Dat meldt de politie op sociale media.

“Woensdagmiddag hebben wij toezicht gehouden op overlast in het gebied”, schrijft de politie. “Dit toezicht heeft geleid tot twee aanhoudingen. De eerste verdachte was in het bezit van een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs. De tweede verdachte was in het bezit van een gestolen fiets. Uit onderzoek is vast komen te staan dat deze fiets op dinsdagavond is gestolen.”

Beide verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau. Het gebied de ‘Gele Loper’ is de route van het Hoofdstation naar de Vismarkt. Sinds vorig jaar zomer geldt er in dit gebied een samenscholingsverbod.