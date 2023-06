Overlast bij supermarkten: “Er wordt meer gesurveilleerd, maar op elke hoek een agent lukt niet”

Foto via Google Maps - Streetview

In de gemeente neemt het aantal zorg- als veiligheidsvraagstukken, veroorzaakt door mensen met onbegrepen gedrag, toe. Dat laat wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Beschermd Wonen en Opvang weten.

Jongman reageert daarmee op vragen van de PVV-fractie. Fractievoorzitter Dennis Ram: “Wat wij uit de samenleving horen, en wat wij ook zelf constateren, is dat er steeds vaker sprake is van overlast bij de supermarkten op de Grote Markt en in de Oude Ebbingestraat. Daklozen en verslaafden die daar mensen op een onprettige manier bejegenen. Wij vragen ons op zulke momenten af waar dan de politie is. Het is belangrijk dat mensen zich op straat veilig voelen. Wij willen graag van de wethouder horen wat hier aan gaat gebeuren, of de problemen gezien worden en of er een aanpak komt.”

Wethouder Inge Jongman: “Er wordt meer gesurveilleerd”

Wethouder Jongman: “In toenemende mate zien wij het aantal zorg- als veiligheidsvraagstukken in onze gemeente toenemen. Als mensen op een bepaalde plek overlast veroorzaken, dan worden zij aangesproken door agenten of handhavers. Er wordt meer gesurveilleerd. Hinderlijke bedelarij is in onze gemeente verboden, en daar wordt op gehandhaafd. Vindt er een herhaling van gedrag plaats, of gaat het om ernstige overlast, dan kunnen er gebiedsverboden uitgereikt worden. Vijf personen hebben inmiddels zo’n verbod gekregen, ook vanwege overlast bij supermarkten.”

“Zorg, preventie en repressie”

De wethouder vertelt verder: “In uw schriftelijke vragen geeft u ook een aantal oorzaken aan waar de problematiek aan ten grondslag ligt. U stelt dat er onder andere bezuinigingen zijn doorgevoerd in de opvang, maar in dat beeld herkennen wij ons als gemeentebestuur absoluut niet. De hulpverlening richt zich op het omzien naar daklozen, om met hen in contact te komen en om ondersteuning te bieden. Het richt zich op zorg, preventie en repressie. Maar ook wordt er ingezet op zinvolle dagbesteding. Het Twaalfde Huis is een mooi voorbeeld. We zien dat dit een positieve invloed heeft, waardoor er minder daklozen op straat rondzwerven.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Kan cameratoezicht handhaving niet makkelijker maken?”

Ram: “De vragen over de overlast bij de supermarkten stellen wij in een bredere context. Want we zien dat het aantal incidenten met verwarde mensen en onbegrepen gedrag toeneemt. Is wat er nu gebeurt, is dat voldoende? Om moet er iets gebeuren om de trend te buigen?” Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Vorige week hebben we gesproken over cameratoezicht in de binnenstad. Cameratoezicht zou handhaving makkelijker kunnen maken. Is het ook een idee om deze problematiek mee te nemen in die discussie?”

Wethouder Inge Jongman: “Veel inzet op dit thema”

Jongman: “Als het gaat om cameratoezicht, daar is de burgemeester verantwoordelijk voor. Dat debat zal later, op een ander moment gevoerd moeten worden. Of we als gemeente doen? In algemene zin is Groningen een gemeente waar veel leeft en speelt. We kunnen niet op elke hoek een politieagent neerzetten. Binnenkomt er een brief met informatie over wat we doen voor inwoners die zorg nodig hebben. Daarnaast komt er binnenkort een evaluatie van de winterregeling. Sowieso is er veel inzet op dit thema. Organisaties als Terwille, het Leger des Heils, de politie en boa’s zijn er om deze mensen bij te staan.”